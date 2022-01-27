Emre Belözoğlu ile yükselişe geçen Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor. Edin Visca’nın Trabzonspor’a transfer olmasının ardından Konyaspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, aradığı orta sahayı Beşiktaş’ta buldu.
SALİH UÇAN BAŞAKŞEHİR’DE
Sergen Yalçın döneminde zaman zaman forma şansı bulan Salih Uçan, Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesiyle formayı unuttu. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuyu Medipol Başakehir'e sezon sonuna kadar kiraladı.
Ölmeden önceki son sözleri! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun son Beşiktaş değerlendirmesi İstanbul Bakırköy’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, en son TGRT ekranlarında Cem Küçük’ün programına konuk olmuştu. Beşiktaş’ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti Eski Beşiktaş yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Beşiktaş seneye sil baştan: Büyük değişim yolda Seneye sil baştan olacak Beşiktaş'ta Vida, Gökhan, Kenan, Salih, Welinton, Larin, Batshuayi, Teixeira ve Pjanic gibi yıldızlarla yollar ayrılacak. Karaveli’nin raporu doğrultusunda takıma 14-15 oyuncu alınacak.