Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de başarılı bir dönem geçiren ve lider koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Trabzonspor art arda duyurduğu transfer haberlerinin ardından bugün imza töreni düzenledi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan 3 ayrı açıklamaya göre, oyuncularla 4,5'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

YENİ TRANSFERLERİN ALACAĞI MİKTAR BELLİ OLDU

Batuhan Kör, Taha Altınkardeş ve Kerem Şen'in her birine, 2021-22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1 milyon 500 bin lira, 2022-23 futbol sezonu için 3 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldıkları ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun ödeneceği ifade edildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, dün Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada ise üç futbolcunun transferi için Bursaspor'la anlaşıldığını açıklanmıştı.

Trabzonspor'dan gençlik yatırımı: Geleceğin yıldızlarını topluyor Bursaspor’dan Taha, Kerem ve Batuhan’ı alan Trabzonspor, böylece 21 yaş altı oyuncular arasında değeri en yüksek beş oyuncudan üçünü kadrosuna katmış oldu.

Trabzonspor yenilgiyi kabullenmiyor Bordo mavili takım Avcı yönetiminde mücadeleci kimliğiyle öne çıkarken geriye düştüğü 13 maçta puan çıkardı