Türkiye Gazetesi

Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını duyuran ve Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre'yi teknik direktörlük koltuğuna oturtan Altay, 11 günün ardından genç teknik adamla da devam etmeme kararı aldı. Nobre'nin dün açıklanan ayrılığının ardından bugün yeni teknik direktör ilan edildi. Altay'ın yeni hocası Serkan Özbalta oldu.

ALTAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mert Nobre ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar Özbalta ile anlaşma imzaladı. Açıklamada, Altay'ın 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev alan teknik direktörün Antalya kampına katılmak üzere yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbalta, "20 yıllık bir aradan sonra Altay’a dönmek çok güzel bir duygu. Burası büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig bugün bizim için yeniden başlıyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Özbalta, 2018-2019'da Keçiörengücü'nü 2020-2021'de de Manisa FK'yi Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.

Altay, Mert Nobre'yle yolların ayrıldığını duyurdu Altay'da kısa bir süre önce Teknik Direktörlük görevine getirilen Mert Nobre, görevinden ayrıldı.

Altay, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, sosyal medyadan yayımladığı mektupla, görevinden ayrıldığını açıkladı.