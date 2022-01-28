G.Saray’da Torrent yönetimden transfer çalışmalarının hızlanmasını talep etti. İspanyol teknik adam bir basın toplantısında ‘’İşler yolunda olsaydı, ben zaten burada olmazdım’’ diyerek üstü kapalı da olsa eksikler olduğunu belli etmişti. 2 Şubat’ta UEFA Avrupa Ligi’ne oyuncu listesini, verecek olan sarı kırmızılılarda Torrent’in planı millî arada takviyelerin İstanbul’a gelerek yoğun tempoda çalışmalara dâhil olmasıydı. Acil ihtiyaç var ∂ Fakat Fatih Terim ile birlikte neredeyse bütün ekibiyle yolların ayrılması ve kulübün içinde bulunduğu maddi imkânsızlıklar süreci uzattı. Burak Elmas ile sık sık bir araya gelen Torrent iki orta saha isteğini acil olarak yeniledi. Yönetim de Benfica’nın sürekli fikir değiştirmesine rağmen Fernandes’e imza attırmak için mesai harcarken Domonec Torrent’in istediği doğrultusunda tecrübeli bir ön libero için arayışlarını sürdürüyor.
Süre daralıyor
28.01.2022 - 09:38 | Son Güncelleme: 28.01.2022 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Takımı ayağa kaldırmak için bir an önce takviyelerin yapılması gerektiğini söyleyen G.Saray’ın hocası iki orta saha, bir kaleci, bir de ön libero istiyor
Etiketler : galatasaray,
818688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/818688.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
23
16
6
1
24
54
02
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22
13
6
3
18
45
03
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
11
5
7
8
38
04
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
23
10
7
6
10
37
05
FENERBAHÇE A.Ş.
23
10
7
6
8
37
06
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
10
6
7
4
36
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
3
9
-2
36
08
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
22
10
4
8
8
34
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22
9
5
8
-1
32
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
7
10
6
6
31
11
YUKATEL KAYSERİSPOR
23
8
7
8
-1
31
12
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
23
8
6
9
-7
30
13
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
6
10
-1
27
14
GÖZTEPE A.Ş.
23
7
6
10
-3
27
15
GALATASARAY A.Ş.
23
7
6
10
-5
27
16
GZT GİRESUNSPOR
23
7
5
11
-3
26
17
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
23
6
6
11
-11
24
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
6
4
13
-18
22
19
ALTAY
23
5
3
15
-14
18
20
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
22
4
4
14
-20
16
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
04.02.2022 20:00
Konyaspor - Gzt Giresunspor
04.02.2022 20:00
Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor
05.02.2022 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
05.02.2022 16:00
Trabzonspor - Kasimpaşa
05.02.2022 16:00
Vavacars Fatih Karagümrük - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
05.02.2022 19:00
Fenerbahçe - Başakşehir
06.02.2022 16:00
Alanyaspor - Galatasaray
06.02.2022 16:00
Rizespor - Adana Demirspor A.ş.
06.02.2022 19:00
Beşiktaş - Fraport Tav Antalyaspor
06.02.2022 19:00
Göztepe - Altay
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
21
14
3
4
20
45
02
MKE ANKARAGÜCÜ
21
14
3
4
18
45
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
21
11
5
5
10
38
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
21
11
3
7
13
36
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
11
3
7
10
36
06
EYÜPSPOR
20
10
6
4
8
36
07
YILPORT SAMSUNSPOR
20
9
6
5
8
33
08
ADANASPOR A.Ş.
21
9
5
7
5
32
09
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
21
8
4
9
-2
28
10
TUZLASPOR A.Ş.
20
7
6
7
1
27
11
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
21
7
5
9
-4
26
12
GENÇLERBİRLİĞİ
21
8
2
11
-8
26
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
6
6
7
0
24
14
KOCAELİSPOR
21
7
3
11
-8
24
15
NASADOGE MENEMENSPOR
21
5
8
8
-11
23
16
ALTINORDU
21
7
1
13
-18
22
17
BURSASPOR
20
5
5
10
-8
20
18
ALTAŞ DENİZLİSPOR
21
5
4
12
-12
19
1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
21.01.2022 19:00
Yilport Samsunspor 3 - 0 Kocaelispor
22.01.2022 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Nasadoge Menemenspor
22.01.2022 13:30
Manisa Futbol Kulübü 3 - 1 Gençlerbirliği
22.01.2022 16:00
Altinordu 0 - 5 Istanbulspor
22.01.2022 19:00
Ankaragücü 2 - 1 Altaş Denizlispor
23.01.2022 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Erzurumspor
23.01.2022 13:30
Adanaspor 0 - 1 Ankara Keçiörengücü
23.01.2022 16:00
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor A.ş.
23.01.2022 19:00
Eyüpspor - Bursaspor