Türkiye Gazetesi

G.Saray’da Torrent yönetimden transfer çalışmalarının hızlanmasını talep etti. İspanyol teknik adam bir basın toplantısında ‘’İşler yolunda olsaydı, ben zaten burada olmazdım’’ diyerek üstü kapalı da olsa eksikler olduğunu belli etmişti. 2 Şubat’ta UEFA Avrupa Ligi’ne oyuncu listesini, verecek olan sarı kırmızılılarda Torrent’in planı millî arada takviyelerin İstanbul’a gelerek yoğun tempoda çalışmalara dâhil olmasıydı. Acil ihtiyaç var ∂ Fakat Fatih Terim ile birlikte neredeyse bütün ekibiyle yolların ayrılması ve kulübün içinde bulunduğu maddi imkânsızlıklar süreci uzattı. Burak Elmas ile sık sık bir araya gelen Torrent iki orta saha isteğini acil olarak yeniledi. Yönetim de Benfica’nın sürekli fikir değiştirmesine rağmen Fernandes’e imza attırmak için mesai harcarken Domonec Torrent’in istediği doğrultusunda tecrübeli bir ön libero için arayışlarını sürdürüyor.