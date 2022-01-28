Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk ÜNAL

Maçların gündüz oynanmasıyla ilgili gazetemizin teklifini kulüpler sıcak karşıladı. Gece maçlarının kendilerine büyük bir mali yük getirdiğini dile getiren bazı Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri, “Gündüz oynamak işimize gelir. Bu teklifi destekleriz. Özellikle de kış şartlarında çok da iyi olur. Ancak bu bizim isteğimizden çok TFF ve yayıncı kuruluşun bulacağı çözümle gerçekleşebilir” dediler.

TFF ÇEKİMSER DURUYOR

Ancak, TFF ise maçların gündüz oynanmasıyla ilgili teklifimiz konusunda resmî bir görüş bildirmekte çekimser davranıyor. Sebebi de yayıncı kuruluşla ters düşmek istememesi. 2016 yılında girdiği yarışta 500 milyon dolara yayın ihalesini kazanan yayıncı kuruluş, daha sonra bu rakamı 220 milyon dolara kadar indirdi, üstelik kur bedelini de sabitledi. Her sezon başında rakamı aşağı çeken yayıncı kuruluş, kulüpleri sıkıntıya düşürse de ciddi bir alternatifinin oluşmaması TFF’yi de zor durumda bırakıyor.

REKLAM PASTASI ÖNEMLİ

TFF, futbol kulüplerinin en büyük gelir kaynağı olan yayıncı kuruluşa göre hareket etmek mecburiyetinde kalıyor. Bir diğer tabirle maç saatiyle ilgili kararı Federasyon’dan çok “Parayı ben verdim” diyen yayıncı kuruluş belirliyor. Reklam pastasından daha fazla pay alabilmek için de maç saatleri mümkün olduğu kadar prime time’a yani geç saatlere çekiliyor. Sezon başında birçok maç, çocukların uykuya daldığı saat olan 22.00’de başlıyordu. Kış aylarında ise hafta sonu 19.00’da hafta içinde ise 20.00’de başlıyor. Yani, İstanbul’da bir babaoğulun maça gidip gelmesi, 90 dakikalık karşılaşmayla birlikte en iyi ihtimalle beş saati buluyor.

SADECE İKİ MAÇ GECE

Avrupa’da nasıl?

İngiltere Premier Ligi’nde haftada en fazla iki maç gece oynanıyor. Hatta birçok önemli derbi ve karşılaşmalar gündüz saatinde başlıyor. Almanya Ligi’nde maçlar ağırlıklı olarak cumartesi günü gündüz oynanıyor. Sadece bir maç 20.30’da başlıyor. Pazar günleri oynanan karşılaşmalar ise 17.30’da start alıyor.

KİMSEYİ ZORA SOKMAMAK LAZIM

Orta yol bulunabilir

Uzun yıllar TFF Başkan Vekilliği yapan Ufuk Özerten ‘gündüz maçı’ teklifini değerlendirdi:

“Gündüz maç oynatma konusunda kulüpleri ikna edebilirsiniz. Yayıncı sana para ödüyor. Önemli olan onun ikna olması. Bu pazar günleri için daha kolay olabilir. Hafta arası gece oynatmak biraz daha kolay olur. Derbiyi gündüz oynatamazsın. Reklam verenler reklam vermiyor. Kulüpler deplasmanda gündüz oynamayı çok isterler. Ev sahibi takımları pazar gece oynanmasını isterler. Sonuçta herkes kendi çıkarını düşünür.

AVM'LER BİLE KARŞI

Yayıncı kuruluşu da anlamak lazım, onlar da haklı. ‘Reklam veren de reklam vermekten kaçıyor’ diyecekler. Bu bizim zamanımızda çok gündeme geldi. Mesela pazartesi maç koymaya ev sahibi takımların ticaret odaları isyan ederler. AVM’ler istemez. Yani mezarcı ölelim diye bekliyor! Bahşiş alacak. Hasta olacaksın ki, doktor para kazansın! Biz de iyi olmak için bekliyoruz! Ancak elektrik tasarrufu için bu konuyu tekrar tartışmakta fayda var."

Tasarruf teklifi: Maçlar gece oynanmasın Sadece bir gece maçı için statta harcanan elektrik miktarı 15 bin kilovatsaati buluyor. Bir ay boyunca lig ve kupada ortalama 42 gece maçı oynanıyor, bu da 630 bin kWh enerji boşa harcanıyor demek.