Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Ali Koç döneminde Fenerbahçe'de görev almayacağını net bir şekilde ifade etti. Ayrıca Başkan Ali Koç hakkında kurduğu cümle ise gözlerden kaçmadı. Koç hakkında yaptığı açıklamada Kocaman, "Ayrıldıktan sonra yaptıkları çok ağırıma gitti" dedi.

“ALİ KOÇ’UN YAPTIKLARI ÇOK AĞRIMA GİTTİ”

Ayrılma sürecinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaptıkları konusunda eleştirilerde bulunan Aykut Kocaman, “Ayrıldıktan sonraki süreçte başkanın (Ali Koç) benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağırıma gidiyor. Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor.” dedi.

“HİÇ OLMADIM OLMAYACAĞIM”

Ali Koç döneminde olmayacağını net bir şekilde dile getiren Kocaman, “Ben Fenerbahçe'deki şu andaki denklemin içinde hiçbir zaman olmadım. Bu denklemin için yokum. Hiç olmadım, olmayacağım, olmam da. Bu konu bu kadar nettir." açıklamasında bulundu.