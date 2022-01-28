Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de transfer heyecana hız kesmeden sürüyor. İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'da forma giyen Alberk Koç ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen Uğurcan Yazğılı'yı tramsfer etti.

TRANSFER İMZA TÖRENİYLE RESMİLEŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Alberk Koç ve Uğurcan Yazğılı'yı renklerine bağladı.

Açıklamada, Alberk Koç'un sezon sonuna kadar kiralandığı ve oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Uğurcan Yazğılı ile de 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Oyuncunun 24 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Trabzonspor'dan art arda 3 transfer Trabzonspor Kulübü, transferlerini duyurduğu Bursaspor'dan Batuhan Kör, Taha Altınkardeş ve Kerem Şen ile sözleşme imzalayarak, 4,5 yıllığına renklerine bağladı.

Lider Trabzon'dan yeni transfer! 4,5 yıllık anlaşma duyuruldu Lider Trabzonspor, Altınordu Spor Kulübü futbolcusu Enis Destan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı: Al Ljajic’i, ver Okaka’yı Beşiktaş gol sıkıntısını Nijerya asıllı İtalyan yıldız Stefano Okaka ile çözmek istiyor. Başakşehir’in takas için kabul ettiği Ljajic ikna edilmeye çalışılıyor