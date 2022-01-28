Türkiye Gazetesi

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus, yeni transferini duyurdu. Fiorentina'dan Sırp golcüsü 22 yaşındaki Dusan Vlahovic'le anlaşan Juventus, transferi "Şimdi, burada #DV7" paylaşımıyla duyurdu.

VLAHOVIC İÇİN ÖDENEN MEBLAĞ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic'in transferi konusunda Fiorentina kulübü ile 70 milyon avro artı 11,6 milyon FIFA ile ek ücretler ödemesi ve 10 milyon avro da elde edilecek sportif başarılara göre ödenecek meblağ karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Vlahovic’in 30 Haziran 2026'ya kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. Dusan Vlahovic, sabah saatlerinde de kulübün sağlık tesisleri J Medical'de sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Bu arada, Juventus'un Vlahovic'in Portekizli eski yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun numarasını vermesi ve "DV7" etiketiyle duyurması dikkati çekti.

İtalyan basınında, Juventus'un Vlahovic transferinin, İtalya'da ara transfer döneminin en pahalı transferi olduğu belirtildi.

Vlahovic, Fiorentina formasıyla bu sezon Serie A'da ve İtalya Kupası'nda 24 maçta 20 gol atmıştı.

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