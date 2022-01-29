Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray’da, Fatih Terim ve ekibiyle yolların ayrılmasıyla başlayan değişim Luis Campos ile devam ediyor. Burak Elmas yönetimi kalıcı bir düzen kurmak adına ilk hamlesini Domenec Torrent’i takım başına getirerek yapmıştı. BaşkanElmas uzun vadede genç isimleri bünyelerine katıp daha sonra bu oyuncuları yüksek bedellere satacak bir yapı oluşturmak için Portekizli futbol adamı Luis Campos’la el sıkıştı. Campos’la kısa süre içinde sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

FUTBOL ONA EMANET

Geçtiğimiz hafta Portekizli futbol adamını İstanbul’a davet ederek görüşmelerde bulunan sarı kırmızılılar Campos’u ikna etti. Campos futbolun başındaki adam olacak. Teknik direktör seçiminden, altyapılara, transfere kadar Aslan’ın futboldaki aklı olacak. 57 yaşındaki sportif direktörün ilk icraatı ise hem Torrent’in isteği hem de kendi raporlarında yer alan olmazsa olmaz iki orta saha transferini belirlemek olacak. Campos da Gedson Fernandes ismi için onay verirken bir de ön libero takviyesi için Elmas’a detaylı bir liste verecek.

6 GOL TARAFTARI İSYAN ETTİRDİ

Galatasaray’ın hazırlık maçında 1. Lig ekibi Tuzlaspor’dan 6 gol yemesi taraftarı çıldırttı. Sosyal medyada yönetime istifa çağrısını yineleyen sarı kırmızılılar “Resmen skandal. Yazıklar olsun, Burak Elmas ve Torrent birlikte istifa etmelidir” şeklinde yorumlar yaptılar.

Cimbom tuzla buz!

Ligde tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray; hazırlık maçında da dağıldı. Millî arayı hazırlık maçıyla değerlendirmek isteyen sarı kırmızılılar Florya’da 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Domenec Torrent, sahaya Berk, Omar, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç, Marcao, Barış, Bartuğ ve Halil 11’iyle çıktı.



Ezeh’ten hat-trick

Galatasaray 15’te OnatKutay Kurt’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor’da Okwuchukwu Ezeh 20, 28 ve 50. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 59’da Onat’la bir gol daha bulanTuzla skoru 4-1’e getirdi. 66’da Ömer farkı ikiye indirse de durmayan Tuzlaspor 78’de Tayfun Aydoğan,83’te de JurgenBardhi ile tarihî fark yaptı: 6-2.

TORRENT YERLİ İSTİYOR

Bürkit eklifi

Muslera’nın yokluğunda tecrübeli birfile bekçisi arayan Aslan’a menajerler vasıtasıylaBorussiaDortmundlu Roman Bürki önerildi. 31 yaşındaki İsviçreli kaleci için sonkararı verecekolanDomenec Torrent’in ise yerli bir kaleci istediği öğrenildi.Bürki, bu sezon hiçbir maçta görev almadı.



Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor’a 6-2 mağlup oldu! Tepkiler üst üste geldi TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor’la hazırlık maçı oynayan Galatasaray, ağır bir mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibine 6-2 mağlup oldu. Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabı ise maç esnasında yaptığı canlı skor bilgisi paylaşımını bıraktı.



Galatasaray'da kaleci krizi büyüyor: Bu nasıl iş? Sarı kırmızılıların İspanyol teknik adamı yönetimden Okan Kocuk’u geri çağırmalarını talep etti, “Böyle bir opsiyonumuz yok” cevabını alınca şaşkına döndü.