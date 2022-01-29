Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın yıldızı Miralem Pjanic, Antalya kampında çarpıcı açıklamalar yaptı.ASpor’a konuşanBoşnak yıldız, Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu söyledi. Transferinin çok hızlı geliştiğini kaydeden yıldız oyuncu “Son günlerdi zaten. O dönem Barcelona’da Koeman vardı. Mutsuzdum ve oynamak istiyordum. Beşiktaş, benimle temasa geçti ve transferim için herkes elinden geleni yaptı. Kolayca ikna oldum.Aklımda bir şüphe yoktu” diye konuştu.



AİLEM SEVİYOR

Sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Pjanic konuyla ilgili soruya “Ailem de ben de mutluyuz. Barcelona ile iki yıllık sözleşmem var.Beşiktaş ile bir yıllık sözleşmem var. Eğer iş kalmak kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş’ta kalmak isterim” dedi. Şampiyon takıma geldiğini vurgulayan Pjanic “Kendimi iyi hissediyorum. Kolay adapte oluyorum. Lig daha bitmedi. İkinci yarıda daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

SALİH UÇAN BAŞAKŞEHİR’DE

Beşiktaş’tan kiralık olarak Başakşehir’e giden Salih Uçan “Şampiyon bir takımdan, bir başka şampiyon takıma geldim. Beşiktaş dönemim hastalık ve sakatlıklarımdan dolayı şanssız geçti.Çok çalışıp daha iyi bir Salih olarak dönmek istiyorum. Emre Hoca’nın görüşleri aklıma yattı” dedi.



Beşiktaş'ta Pjanic harekâtı Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan bir yıllığına kiraladığı Pjanic'in sözleşmesinin uzatılması için harekete geçildi.



Pjanic gelecekten umutlu: Öz güven kazandık Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını belirten Boşnak orta saha, "Lig daha bitmiş değil. Mart ayında duruma bakarız" dedi.