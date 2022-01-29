Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin sol bek transferi için listesindeki ilk isim olan Ghislain Konan’dan müjdeli haber geldi. Fransız Kulübü Reims’in başkanı Jan Pierre Jaillot, açıklama yaparak, Fenerbahçe’nin sunmuş olduğu teklifi kabul ettiklerini duyurdu.

“KONAN İÇİN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK”

Reims’in başkanı Jan Pierre Jaillot yaptığı açıklamada, “Konan için Fenerbahçe ile anlaştık. Yapılan teklifi son derece tatmin edici bulduk. Oyuncu ile Fenerbahçe arasında da anlaşma sağlanması gerekiyor” dedi.

3 GOL 5 ASİST

2018 yılında Vitoria Guimaraes'ten Reims'e transfer olan Konan, Fransız ekibiyle çıktığı 88 maçta 3 gol atarken 5 de asist kaydetti.

13 KEZ MİLLİ FORMAYI TERLETTİ

26 yaşındaki futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da 13 kez giydi.