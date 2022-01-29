Türkiye Gazetesi

Başakşehir'in yıldız isimlerinden Junior Caiçara, Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Sezon başında yaşanan kötü başlangıç ve ardından yakalanan ivme hakkında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Sezona iyi başlayamadık. Bunun nedenlerine bakarsak, kadromuzda değişiklikler oldu. Ama bir antrenör değişikliği de oldu. Emre hoca geldikten sonra takımda birçok şey değişmeye başladı. Oyun planımız, oyun felsefemiz, oyuncuların oyuna bakış açısı değişti, pozitif anlamda. Bu değişikliklerin ardından alınan galibiyetler de tesadüf olmadı" ifadelerini kullandı.

"AYKUT HOCANIN YÜZÜNE SÖYLEMELİYDİM"

Sezon başında bir önceki teknik direktör Aykut Kocaman’ı sosyal medyadan eleştirdiği için kadro dışı kalan Junior Caiçara, kadroda olmadığı 5 maçlık periyodun kendisi için zorlu geçtiğini aktararak, "Başakşehir kariyerim boyunca hiç bu kadar yalnız kalmamıştım. Benim hatamı dile getirmek gerekirse, Aykut Kocaman’la direkt olarak konuşmam gerekirdi. Ben orada sistemimizden, kulüp vizyonumuzdan ve futbol mantalitemizin atak futbol olduğundan bahsetmek istemiştim ancak sonrasında yaptığım hareketin genç oyunculara ne kadar kötü bir örnek olduğunu anladım" dedi.

"Zaten sonrasında Aykut hocadan da çok özür dilemiştim" diyen Caiçara, "Bunu yapmak yerine başkanımızla, Aykut hocayla, çalışanlarla konuşmak çok daha iyi olurdu. Tekrardan kendisinden özür diliyorum ve diledim. Bilmiyorum kabul etti mi? Ancak benim onunla ilgili hiçbir sorunum yok. Herhangi bir problemim olmadı. Çok iyi bir insan kendisi. Bana yaklaşımı da çok iyiydi. Çok iyi bir kariyeri var. Milli takım dışında büyük kulüplerde çalışıp şampiyonluk yaşamış bir isim. Benim belirtmek istediğim, Başakşehir’in DNA’sında atak futbolu vardı ve hocamızın oynattığı futbol bizim takımımızın tersi bir mantalitede ilerliyordu. Bunu dile getirme yöntemim hatalıydı" cümlelerine yer verdi.



Junior Caiçara

"ŞAMPİYONLUKTA BELÖZOĞLU'NUN DA KATKISI VARDI"

Takımın başında olan Emre Belözoğlu’nun daha önce takım arkadaşı olmasına ilişkin duygularını da anlatan Caiçara, "Hoca için gerçekten çok iyi şeyler söylerim. Kendisini 2 yönlü olarak değerlendirmek istiyorum. Hoca olarak çok iyi bir seviye yakaladı. Oyuncu olarak da sadece bizde değil, sadece kaptanlığı ve iyi oyunuyla değil, Avrupa’da da kendisini kanıtlayarak Türkiye’de büyük takımlarda oynayarak kendisini gösterdi. Onun için üzgün olduğum yegane şey, bizde oluşturduğu şampiyonluk temelini yaşayamadan Fenerbahçe'ye gitti. Ancak bu şampiyonluktaki oyun felsefemizin temelini oluşturan en büyük parçalardan birisi Emre Belözoğlu’ydu. Hoca olarak da çok iyi bir başlangıç yaptı. Takım içinde ağabey ve kaptan izlenimiyle bize yardımcı oluyor. Genç oyuncularla da bu şekilde ilgileniyor. Genç yaşta başarıyla başladığı antrenörlük kariyerine umarım bu şekilde devam eder ve kendisini çok daha yukarıya taşır" açıklamasını yaptı.

"GÖKHAN GÖNÜL ÇOK İYİ SAĞ BEK"

Türkiye’de forma giydiği süre içinde çok iyi sağ bek oyuncuları gördüğünü de söyleyen Caiçara, "Bu ligde gerçekten çok kaliteli sağ bekler var. Galatasaray’da daha önce oynayan Mariano, Fenerbahçe’de oynayan Isla çok iyi işler yaptı. Şu anda Rizespor’da oynayan, Beşiktaş’ın eski oyuncusu Gökhan Gönül çok iyi sağ bek. Gökhan şu anda biraz yaşlansa da çok tecrübeli ve kalitesi üst seviyede bir oyuncu. Boey, Skubic ve birçok daha çok iyi sağ bek var ligde. Beşiktaş’ta oynayan Rosier var. Neredeyse bütün takımların çok iyi sağ bek oyuncuları var" dedi.