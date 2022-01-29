Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship ekibi Hull City’yi satın alan Acun Ilıcalı, transfer hamlelerini peş peşe yapmaya devam ediyor. Takımın başına getirdiği Shota Arveladze ile ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, konuşması sırasında bombayı patlattı.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Shota Arveladze’nin imza töreninde konuşan Acun Ilıcalı, yakında taraftarları çok mutlu edecek hamlelerin olacağını söyledi. Aynı zamanda Allahyar'ın da sağlık kontrollerinden geçtiğini bildirdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

“EN CESUR TEKNİK DİREKTÖRLERDEN BİRİ”

Shota hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Futbolun insanları eğlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Shota, tanıdığım en cesur teknik direktörlerden biri. Taraftarların çoğunun onun futbol tarzını beğeneceğine inanıyorum.” dedi.

“SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİYOR”

Transferler çalışmalarına devam ettiklerini belirten Ilıcalı, “Bir yeni transferimiz daha halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Sağlık kontrollerinden geçiyor.” ifadelerini kullandı.

“BUNDAN SONRA HULL BENİM EVİM”

Başarıya aç olduğunu ve elde etmek için elinden her geleni yapacağını belirten Acun Ilıcalı, “Öykümüz çok uzun sürecek. Bence başarı için sadece para da yeterli değil. Başarı için para tek başına yetmez! Bundan sonra Hull benim evim. Ben evimi kolay kolay terk etmem.” açıklamasında bulundu.