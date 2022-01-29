Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 26 puanla 16'ncı sırada bulunan GZT Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarına değinen Keleş, özellikle Muhammed Gümüşkaya ile çalışmak istediğini belirtti.

Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya'yı istediğini ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'dan kiralanan Okan Kocuk'un ise takımdan ayrılmasını istemediğini söyledi.

A Spor'a konuşan Keleş, "Muhammed Gümüşkaya'yı istedik ama Fenerbahçe'nin şartları var. Oyuncuyla çalışmak istiyorum, inşallah olur" ifadelerini kullandı.

"OKAN'IN GİTMESİNİ İSTEMEM"

"Okan Kocuk için görüşmeleri başkanımız sürdürüyor" diyen Keleş, "'Biz o konuyu kapattık' demiştik. Geçen maçtan önce geri istediklerini söylediler. Biz de bazı şartların oluşması gerektiğini söyledik. Ben gitmesini istemem" ifadelerini kullandı.