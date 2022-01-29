Türkiye Gazetesi

6 ay süren görüşmelerin ardından Hull City’i satın alma girişimleri sonuç bulan Acun Ilıcalı’nın, Allam ailesiyle yaklaşık 24 milyon euro karşılığına anlaşmaya vardığı öğrenilmişti. Bu süreçten itibaren kulüpteki değişime ve dönüşüme hız veren Ilıcalı, Türkiye'nin gönlünü mest edecek bir harekete imza attı. Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, stadın dışına Türk bayrağı astırdı. Kulüp sosyal medya hesabından söz konusu görseli paylaşılırken, binlerce Türk futbolsever bu hamleye yaptıkları yorumlarla ve beğenilerle destek verdi.

TÜRK FUTBOLSEVERLER MEST OLDU

Acun Ilıcalı, Hull City'nin maçlarını oynadığı KCOM Stadyumu'nun dışına Türk bayrağı astırdı. Ilıcalı'nın bu hamlesi büyük ses getirirken Türk bayraklı fotoğraf kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Söz konusu paylaşım, binlerce beğeni aldı ve Türk futbolseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Hull City, Teknik Direktör Shota Arveladze ile anlaştığını duyurdu! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Shota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında: Hull City Aslan'ın kapısını çalacak Galatasaray'ın gözden çıkardığı futbolcu Babel için Acun Ilıcalı'nın teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı’nın Hull City'yi kaç paraya aldığı ortaya çıktı Türk televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı’nın İngiliz takımı Hull City’i ne kadara satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre devir sözleşmesinin imzalanmasını bekleniyor.