Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı sonrası koronavirüs salgını, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir şekilde artış gösterdi. 95 bini bulan günlük vaka sayıları kendi rekorunu tazeledi. Bu kapsamda; spor, sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi de salgına yakalandığını duyurdu. Alınan son bilgiye göre, Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktı.

"TEDAVİ VE İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI"

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 4 oyuncunun testi pozitif çıktı Fenerbahçe, 4 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Erol Bulut korona oldu Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ve 2 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe'de iki pozitif vaka Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımda iki futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Trabzonspor’da koronavirüs alarmı! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı Süper Lig’in 22’nci haftasında kendi evinde Giresunspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Trabzonspor’un resmi hesabından yapılan açıklamada, bir futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.