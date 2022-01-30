Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından acı bir haber duyuruldu. Yapılan açıklamada, kulübün efsane isimlerinden eski futbolcu Oral Yenigün'ün vefat ettiği bildirildi.

HASAN SUBAŞI TESİSLERİ'NDE TÖREN DÜZENLENECEK

Açıklamada, merhum Yenigün'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dilendi.

Yenigün için yarın saat 12.00'de kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenleneceği, cenazenin ise öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.

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