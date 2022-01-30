Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da sular durulmuyor. Sarı kırmızılılarda futbol takımının perişan hâli taraftarların sabrını taşırırken, yönetim içinde yaşananlar da camianın güvenini sarsıyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Burak Elmas’ın yola çıktığı Köksal Ünlü ve İkinci Başkan Rezan Epözdemir daha önce istifa etmişlerdi. Daha sonra uzun vadeli projeye başlanılan Fatih Terim’in sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi problemleri daha da büyüttü. Bu dönemde Elmas, bütün aykırı fikirlere rağmen İcra Kurulu Başkanlığına Hande Ocak Başev’i getirmişti. Yapılan bu atama yönetimi içinde sert tartışmaların yaşanmasına sebep olmuştu.

Sırada Işıtan Gün var

Başkan Burak Elmas, CEO olarak göreve atadığı Hande Ocak Başev ile alakalı yönetim kurulundaki muhalefet ve tavrın yanı sıra, aldığı kararı idarecilerin oylamaya sunması yüzünden oldukça sinirlenmişti. Başev’in dün görevini bırakmasının ardından Başkan Elmas sitem dolu bir açıklama yaparak istifayı kabul ettiklerini belirtti. Şimdi gözler sosyal medyadaki eski paylaşımları gündeme bomba gibi düşen Işıtan Güne’e çevrildi. Başkan’ın, Gün’den istifasını istediği biliniyor. Yaşanan bu olayların geneline bakıldığında kulislerde mayıs ayında erken seçim olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ELMAS İSYAN ETTİ

Galatasaray’ın dün online olarak yapılan Divan Kurulunda üyeler Başkan Burak Elmas’ı eleştiri yağmuruna tuttu. Elmas “Güvenoyu ihtiyacı söyleniyor da kime göre neye göre? Ben seçimle başkan seçildim. Bu ateşten gömleği giymeyi herkes istemedi. Galatasaray’ı bu zor durumdan cesaretle çıkaracağız. Görevimizin başındayız” ifadeleriyle erken seçim olmayacağını vurguladı.

LUYINDAMA ARABİSTAN YOLCUSU

Galatasaray’da Yedlin ve Assunçao’nun ardından Luyindama da veda hazırlığında. Kongolu stoper, Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon’un teklifini kabul etti. Gelen son bilgilere göre Arabistan ekibi bu sezon için oyuncunun alacağının tamamını ödeyerek kiralayacak ve sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu konacak.

PENA ASLAN OLUYOR

Cimbom'da Fernando Muslera'nın uzun süre takımdan ayrı kalması sebebiyle kale Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye emanete edilirken, bu iki isimden beklenilen verim alınamamıştı. Teknik Direktör Domenec Torrent'in de isteği sonrası kaleci arayışlarına hız veren sarı kırmızılılar Barcelona B takımından Inaki Pena ile anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanacak olan 22 yaşındaki file bekçisinin son anda bir pürüz çıkmazsa bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.