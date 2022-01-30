Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ekonomik olarak çok da rahat olmayan Fenerbahçe, şartların daha da zorlu olduğu ara transfer döneminde takviye çabasında. Ancak bütün bunlar yetmezmiş gibi sarı lacivertlilerin yabancı kontenjanı dolu, lejyonerlerden kimse de ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe, öncelikle sol bek, mümkünse de bir golcü için uğraşıyor. Amaç yeni transferleri UEFA listelerinin son günü olan 2 Şubat’a yetiştirmek. Ancak anlaşma gerçekleşse bile yenilerin imzası için yer açmak gerekiyor. Meyer, Tisserand başta olmak üzere gönderilmek istenen isimler ayrılığa yanaşmıyor.

SOL BEK HAZIR AMA

Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki, operasyonu tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Reims’le anlaşan Fenerbahçe, Fransız ekibinin sol beki Ghislain Konan’la masada. Afrika Kupası’nda prim yapan 26 yaşındaki Fildişili, İngiltere’den talipleri olmasına rağmen Kadıköy’e çok yakın. Her türlü ihtimali göz önünde bulunduran yönetim, Borussia Dortmund’dan 28 yaşındaki Niko Schulz’la da dirsek temasını sürdürüyor. Yerli sol bek adayları içinde ibre Eren Elmalı’ya döndü. Fenerbahçe, bir yabancı, bir yerliyle sol bek transferini kapatacak.

ZAJC'TAN BAŞARI FORMÜLÜ

Son dönemde çıkışa geçen isimlerden Miha Zajc, FB TV’ye konuştu. Sloven oyuncu, “İsmail Kartal takıma enerji kattı. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Zor ve uzun bir sezon bizi bekliyor. Taraftarımızın desteğine muhtacız. Onlar yanımızda olursa bir şeyler başarabiliriz” dedi.

TEKLİFLER GÜZEL AMA KIM'IN GİTMEYE NİYETİ YOK

Transferin gözdelerinden Kim Min-Jae, Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Millî takım kampında açıklamalarda bulunan Güney Koreli savunmacı “Gelen teklifler cazip olabilir. Ancak ben Fenerbahçe’nin futbolcusuyum. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem” dedi.

MESUT'LA İPLER KOPUYOR

Fenerbahçe’de Mesut Özil dönemi bitme noktasında. Geldiği günden beri beklentileri karşılayamayan dünya yıldızına karşı Başkan Ali Koç’un da sabrı kalmadı. Futbolundan çok özel hayatı ve sakatlıklarıyla gündem olan Mesut, yeni dönemde de toparlanamazsa Fenerbahçe ile yolları beklenenden erken ayrılabilir. İngiliz basını, Mesut’un ABD’den gelen teklifleri değerlendirebileceğini belirtirken Fenerbahçe’de patlama yapamadığını dile getirdi.

DERT OLMAYA GELMİŞ MEYER!

Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamayan Max Meyer, şimdi de gitmek istemeyerek transferi baltalıyor. Meyer gibi kalmakta direnen bir isim de Tisserand. Transfer için kontenjanda yer açmak mecburiyetinde olan sarı lacivertliler, en kötü ihtimalle sözleşme fesih işlemine başvuracak.