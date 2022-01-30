Türkiye Gazetesi

Süper Lig’e şampiyonluk umutlarıyla başlayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor’un 17 puan gerisinde kaldı. İstenilen beklentiyi bir türlü karşılayamayan Sarı-Lacivertli ekip, yeni sezon için takımın başına Löw'ü getirmeyi planlarken Mesut Özil depremi patlak verdi.

YÖNETİM ESKİSİ GİBİ BAKMIYOR

Transferi ile büyük yankı uyandıran Mesut Özil, Fenerbahçe’de istediği performansı bir türlü yakalayamadı. Ali Koç tarafından toleransta bulunan yıldız oyuncu sabırları taşırmış durumda. A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil'e bakış açısı eskisi gibi değil.

SEZON SONU GİDİYOR

Hem yönetiminin hem de Başkan Ali Koç’un artık eskisi gibi olmadığını belirten Kul, "Devre arasında ayrılık yaşanmasını beklemiyorum ama sezon sonunda Mesut Özil'le ilgili çok daha farklı durumlar, transfer konuları, ayrılık ihtimalini çok daha güçlü konuşacağız gibi çünkü hem Ali Koç'un hem yönetimin Mesut Özil konusundaki tavrı hiç eskisi gibi değil.” ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Mesut Özil