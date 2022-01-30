Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da sakatlanan Fernando Muslera’nın uzun süre takımdan ayrı kalması nedeniyle kaleyi devralan Fatih Öztürk ve İsmail Çipe beklenen performansı gösterememişti. Kaleci arayışına giren Sarı-Kırmızılı ekip, Barcelona B forması giyen 22 yaşındaki kaleci Inaki Pena'yı transfer etti.

BEDELSİZ GELİYOR

Dortmund’un kalecisi Roman Bürki, Galatasaray’ın transfer teklifine sıcak bakmamıştı. Bürki’den olumsuz gelen cevap sonrası yönetim, Barcelona B Takımı'ndan Inaki Pena'ya yöneldi. Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisi için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

YARIN İSTANBUL’DA

22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena, yarın gece İstanbul'da olacağı belirtildi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Inaki Pena'yı gelecek sezon A takım kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

INAKİ PENA KİMDİR?

1999 Alicante doğumlu Inaki Pena futbola Villarreal altyapısında başladı. Pena, 13 yaşındayken Barcelona altyapısına geçen genç file bekçisi 10 yıldır Katalan ekibi için oynuyor. 1.84 boyundaki Pena bugüne kadar ülkesi adına hemen hemen tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Pena son olarak U21 takımında da 1 maça çıktı.

Pena, Barcelona'da resmi maçlarda hiç A takım forması giymedi. Bugüne kadar A takım ile yalnızca birkaç hazırlık maçına çıkan futbolcu bunların ilkini 2020 yazında Gimnastic Tarragona karşısında yaşadı. Barcelona B ile bu sezon 9 maça çıkan genç futbolcu kalesinde 8 gol gördü. Pena bu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.