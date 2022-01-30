Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in vazgeçilmez teknik direktörleri arasında yer alan ve her sene adı büyük kulüplerle anılan Yılmaz Vural, katıldığı bir programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile nasıl tanıştığını anlattı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Vural, hastalığı sorunsuz atlatarak herkesi sevindirmişti. Pereira sonrası adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Vural'ın hayalleri, İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesi ile suya düşmüştü.

Tecrübesi ve renkli kişiliği ile taraflı tarafsız herkesin sevdiği isimlerden olan Yılmaz Vural, canlı yayında anlattığı Ali Koç anısı ile herkesi kahkahaya boğdu. Sosyal medyada viral olan video çok konuşuldu.

Teknik Direktör Yılmaz Vural

"ALİ BABA UNUTTUN"

Ali Koç ile tanışma hikayesini anlatan Yılmaz Vural, "Ben Ali Bey'i tanıdığımda sanırım 25 yaşlarında falandı. Onun ABD'den okul arkadaşı, benim de okul arkadaşımdı. Bana 'abi Ali Koç seninle tanışmak istiyor' dedi. Dedim kim o, Ali Koç, o zaman ne bileyim kimdir. Vehbi Koç'un torunu deyince tamam tanışalım dedim. Pastanede buluştuk. Sarışın, mavi gözlü, şeker bir insan... En büyük idealim Fenerbahçe'ye başkan olmak demişti. Hatta, "Hocam inan başkan olsam seni Fenerbahçe'ye antrenör yaparım" demişti" dedi.

Bunun ardından mütevazı bir şekilde ''Ali baba unuttun'' diyerek izleyenleri kahkahaya boğdu.

ALİ KOÇ: YILMAZ VURAL'I ÇOK SEVERİM

İsmail Kartal ile sözleşme imzalanmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçelidir." şeklinde cevap vermişti.