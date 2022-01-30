Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala ev sahibi ekipten kötü haber geldi. Koronavirüs testi negatif çıkan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımın başında olamayacağını açıklandı.

Konuyla ilgili Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır. Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.