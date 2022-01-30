Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren ve yabancı kontenjanını açmak isteyen Galatasaray'da Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama takımdan ayrıldı.

Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon ile anlaşan Luyindama'nın transferi Galatasaray tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. TFF'nin resmi internet sitesinin takım kadrosu bölümünde 28 yaşındaki futbolcu için 'Yurt dışına çıkış tarihi: 30.01.2022 / Suudi Arabistan' ifadeleri yer aldı.

Sarı kırmızılıların transfer ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawon Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.

19 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Christian Luyindama bu sezon sarı kırmızılılar ile 19 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Başarılı defans oyuncusu Belçika'nın Standard Liege ekibinden Galatasaray'a transfer olmuştu.