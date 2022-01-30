Türkiye Gazetesi

Transfer dönemine girilmesiyle Süper Lig ekipleri çalışmalarına başladı. Ara transfer dönemini iyi geçirmek isteyen Antalyaspor, yılın bomba transferini patlattı. Dünyaca ünlü golcü Diego Costa için harekete geçen Akdeniz ekibinin kısa süre içinde yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

DIEGO COSTA TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Antalyaspor yönetimi, İspanyol yıldız için kaynakta bulmuş durumda. Merkezi Almanya'da olan bir spor malzemeleri markasının sahibi olan Rafy Ahmed'in, Diego Costa'nın maaşının büyük bölümünü karşılayacağı belirtildi. Rafy Ahmed'in, Antalyaspor'da yönetim kuruluna gireceği ve bu transfer için çalışmaları kendisinin yürüttüğü de ortaya koyulan bilgiler arasında yer aldı.

EN BÜYÜK ADAY ANTALYASPOR

Yıldız futbolcunun transferi için ilk gündeme gelen takım ise İtalya Serie A'da kalma mücadelesi veren Salernitana oldu. 10 puanla ligin dibinde yer alan İtalyan ekibi, Fransız yıldız Franck Ribery'yi transfer ederek gündeme gelmişti. Diego Costa'yı da imza aşamasına getiren İtalyan temsilcisinin, golcü futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olmadığı gerekçesiyle transferini beklemeye aldığı aldığı iddia edildi. Cadiz'e de önerilen İspanyol futbolcu için olumlu karşılık alınmadığı ifade edildi.