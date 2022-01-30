Türkiye Gazetesi

Kötü gidişat sonrası Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da gerginlik sürüyor. İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, Süper Lig'e verilen arada Spor Toto 1'inci Lig ekibi Tuzlaspor ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Galatasaray, hazırlık karşılaşmasından 6-2 mağlup ayrıldı.

En son 6 Kasım 2019'da Real Madrid maçında 6 gol yiyen Galatasaray, o tarihten sonra ilk kez Tuzlaspor'dan 6 gol yedi ve sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşma sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyada takıma büyük tepki gösterirken, Süper Amatör Lig 5'inci Grup'ta oynayan Feriköy Spor'dan Galatasaray'a maç daveti gelmesi adeta ortalığı karıştırdı.

Feriköy Spor'un Twitter paylaşımı

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 6-2 yenildiğini gören Süper Amatör Lig 5'inci Grup ekibi Feriköy Spor, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a maç teklifinde bulundu. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

FERİKÖY SPOR'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Galatasaray taraftarının yoğun tepkisini alan Feriköy Spor, ikinci bir paylaşımda daha bulundu. Yapılan paylaşımda, "Dünkü esprili paylaşımımız bazı Galatasaray'lı dostları incitmiş oysa futbolda şiddet ve kavga yerine espirili dili... savunuyoruz henüz bir hafta önce oyuncularının galip geldiği maçın sonunda şiddete maruz kalan bir kulüp olarak şiddetin ve fanatizimin karşısındayız" ifadelerini kullanıldı.