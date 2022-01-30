Detaylar birazdan...
Avustralya Açık'ta şampiyon Rafael Nadal
30.01.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 30.01.2022 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti.
Etiketler : rafael nadal,
819483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/819483.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
04.02.2022 20:00
Konyaspor - Gzt Giresunspor
04.02.2022 20:00
Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor
05.02.2022 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
05.02.2022 16:00
Trabzonspor - Kasimpaşa
05.02.2022 16:00
Vavacars Fatih Karagümrük - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
05.02.2022 19:00
Fenerbahçe - Başakşehir
06.02.2022 16:00
Alanyaspor - Galatasaray
06.02.2022 16:00
Rizespor - Adana Demirspor A.ş.
06.02.2022 19:00
Beşiktaş - Fraport Tav Antalyaspor
06.02.2022 19:00
Göztepe - Altay
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
21
14
3
4
20
45
02
MKE ANKARAGÜCÜ
21
14
3
4
18
45
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
21
11
5
5
10
38
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
21
11
3
7
13
36
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
11
3
7
10
36
06
EYÜPSPOR
20
10
6
4
8
36
07
YILPORT SAMSUNSPOR
20
9
6
5
8
33
08
ADANASPOR A.Ş.
21
9
5
7
5
32
09
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
21
8
4
9
-2
28
10
TUZLASPOR A.Ş.
20
7
6
7
1
27
11
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
21
7
5
9
-4
26
12
GENÇLERBİRLİĞİ
21
8
2
11
-8
26
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
6
6
7
0
24
14
KOCAELİSPOR
21
7
3
11
-8
24
15
NASADOGE MENEMENSPOR
21
5
8
8
-11
23
16
ALTINORDU
21
7
1
13
-18
22
17
BURSASPOR
20
5
5
10
-8
20
18
ALTAŞ DENİZLİSPOR
21
5
4
12
-12
19
1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
21.01.2022 19:00
Yilport Samsunspor 3 - 0 Kocaelispor
22.01.2022 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Nasadoge Menemenspor
22.01.2022 13:30
Manisa Futbol Kulübü 3 - 1 Gençlerbirliği
22.01.2022 16:00
Altinordu 0 - 5 Istanbulspor
22.01.2022 19:00
Ankaragücü 2 - 1 Altaş Denizlispor
23.01.2022 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Erzurumspor
23.01.2022 13:30
Adanaspor 0 - 1 Ankara Keçiörengücü
23.01.2022 19:00
Eyüpspor - Bursaspor
02.03.2022 14:30
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor A.ş.