Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalya'da basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Kampın güzel geçtiğini ifade eden Kartal, Antalya'ya birçok oyuncudan yoksun geldikleri için üzgün olduğunu söyledi.

"ÇIKIŞ YAPACAĞIZ"

Üst üste alınacak üç puanlarla daha iyi olabileceklerini vurgulayan İsmail Kartal "Oyuncularımla arkadaş gibi iletişim kuruyorum. Olumlu geri bildirimler aldım. Medipol Başakşehir maçına kadar taktik çalışacağız. Savaşan, mücadele eden takım ruhunu ortaya koymak için yoğunlaşıyoruz. Takımdaki oyuncular çıkış yapabilir. Elimizde kaliteli oyuncularımız mevcut. Fazla vakit geçirdiğimiz oyuncular üzerinden hırsı, mücadelesi olan bir takım olabiliriz. Daha sonra da sakatlıktan, hastalıktan kurtulanlar üstüne koyarlar. Takımdaki ortam buna müsait. Ben inanıyorum, çıkış yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

"MESUT İLE SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUM"

Mesut Özil'in belinde bir problem olduğunu söyleyen Kartal "Sürekli kendisiyle telefonda görüşüyorum. İnşallah bu son yapılan tedavisinden sonra Mesut'un çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Dünya çapında bir oyuncu ve kalitesi tartışılmaz. Takımda kaliteli, büyük futbolcuların her zaman olması gerekiyor. Onların da biraz daha sorumluluk alması lazım. Türkiye ligi sert bir lig, kolay bir lig değil. Bence Mesut şu an en iyi performansını ortaya koymadı" değerlendirmesinde bulundu.



"OSAYI İLE FERDİ'Yİ ÖNDE OYNATACAĞIM"



Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun istekli olmalarının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan teknik adam, bu oyuncuları önde oynatmayı düşündüğünü belirtti. Muhammed Gümüşkaya ve Burak Kapacak ile ilgili transfer tekliflerini doğrulayan Kartal "Çok yoğun maç trafiğine gireceğiz. Bu oyuncuları verirsek yarın sakatlığı, hastalığı var. Bugün bir plan yapıyorsunuz, yarın 2 kişi olmuyor. Yoksa bu maçlara nasıl çıkacağız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Şimdilik biz transferleri düşünmüyoruz. Başkanımızla görüşüp karar vereceğiz. Yerlerine adam almadan bu oyuncuları hiçbir yere veremeyiz. Oynama şartı getirir, oynama maddesi koyarsınız. En az 10 maçta oynatma garantisi istersiniz, 'Yoksa vermiyorum' dersiniz, alacak olan kişi ona göre alır ya da almaz" ifadelerini kullandı.



TRANSFER OLACAK MI?



Transfer konularını kulüp başkanı Ali Koç ile görüştüğünü aktaran İsmail Kartal "Nereye oyuncu lazım olduğunu bildirdim. Burada başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Devre arası transfer yapmak kolay değil. Burada UEFA kriterleri söz konusu olunca daha zor. Kulübümüz, başkanımız bütün bunları düşünerek hareket ediyor, bu takım için gece gündüz uğraşıyor" diye konuştu.



"FENERBAHÇE SONUNA KADAR SAVAŞIR"



Kartal, Fenerbahçe'nin her kulvarda şansının devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti: Taraftarlarımızın doğal olarak 'Olmayacak mı?' hissi var. Fenerbahçe'nin her kulvarda matematiksel olarak şansı devam ediyor. Üç kulvarda iddiamız var. Ne benim ne oyuncularımızın 'Biz havlu attık, lig bitti ve bu sene gittiği yere kadar gitsin' düşüncesi var. Ben iddialı olduğum için buraya geldim, oyuncularımız iddialı olduğu için burada. Taraftarlarımız merak etmesin. Fenerbahçe her zaman sonuna kadar savaşır ve mücadelesini eder. Bundan şüpheleri olmasın. Oyuncularımız ve biz sonuna kadar bunun bilincindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarın beklentilerini, isteklerini ve o ruhu ortaya koyalım, ondan sonra başarılı oluruz olamayız orasına bakacağız.



