Türkiye Gazetesi

Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, sosyal medyadaki görüntülerinin ardından tutuklandı. Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından cinsel istismara maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı duyuruldu.



VİDEOLAR KISA SÜRE SONRA SİLİNDİ



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.



Manchester United Mason Greenwood'un sözleşmesini uzattı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genç yeteneği Mason Greenwood'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.