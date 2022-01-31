Türkiye Gazetesi

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kalede sorun yaşayan Galatasaray'da kaleci arayışları son buldu. Barcelona'dan kiralanan İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul'a geldi.

22 yaşındaki kaleci gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. İspanya'nın Barcelona şehrinden uçağa binen Pena, İstanbul'a indi. Pena daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı. Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

INAKİ PENA KİMDİR?

1999 Alicante doğumlu Inaki Pena futbola Villarreal altyapısında başladı. Pena, 13 yaşındayken Barcelona altyapısına geçen genç file bekçisi 10 yıldır Katalan ekibi için oynuyor. 1.84 boyundaki Pena bugüne kadar ülkesi adına hemen hemen tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Pena son olarak U21 takımında da 1 maça çıktı.

Pena, Barcelona'da resmi maçlarda hiç A takım forması giymedi. Bugüne kadar A takım ile yalnızca birkaç hazırlık maçına çıkan futbolcu bunların ilkini 2020 yazında Gimnastic Tarragona karşısında yaşadı. Barcelona B ile bu sezon 9 maça çıkan genç futbolcu kalesinde 8 gol gördü. Pena bu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.