Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Şenol Güneş iddiaları bitmek bilmiyordu. Sadece Teknik Direktör Önder Karaveli’yi değil, yönetimi de rahatsız eden bu söylentiler üzerine dün bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Önder Hoca ile birlikte objektiflerin karşısına çıktı. Kazancı, “Önümüzdeki sezon için daha uzun bir süre var. Önder Hoca, Beşiktaş’ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir insan. Görüştüğümüz yabancı teknik direktörler vardı. Ama zaten Önder Hoca’mız var diye görüşmeleri rafa kaldırdık” dedi.

Yakışık almaz

Şenol Güneş’in çok önemli bir teknik direktör olduğunu söyleyen Ceyhun Kazancı, “Ama Önder Hoca’mız buradayken biriyle görüşmemiz zaten doğru olmaz. Sezon sonunda tekrar oturup konuşulur ve bir karar verilir. Öyle bir takım oyunu ki burada zaman zaman yerler değişebilir ama hedef değişmemeli. Hocamız sezon sonuna kadar görevinin başındayken aktif görüşmeler yapmamız yakışık almaz” ifadelerini kullandı. Kazancı, “İstikrar istiyoruz. Bir projemiz var ve bu projenin merkezinde Önder Hoca var. Amacımız uzun süre birlikte olmak” diye konuştu.

TRANSFER RAPORU HAZIR

Ceyhun Kazancı yeni sezon için plan ve program hazırladıklarını, transfer edilecek oyuncular için çalışmalara başladıklarını söyledi. 43 yaşındaki sportif direktör, “Gelecek sezon için transfer çalışmalarımıza çoktan başladık. Eksik pozisyonlarımızla ve oyuncuların özellikleriyle ilgili kriterler belirleyip 50-60 oyunculuk liste oluşturduk” dedi.

ŞARTLAR UYGUN OLMALI

Barcelona’dan kiralık olarak Beşiktaş’ın kadrosuna katılan Miralem Pjanic’in takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili konuşan Kazancı, “Pjanic, dünyaca ünlü bir oyuncu. Şartlar uygun olursa gelecek sezonki planlamamızda olacak. Barcelona’nın durumu da önemli. Pjanic de mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti” dedi.