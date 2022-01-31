Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, lige verilen millî arada Antalya’da gerçekleştirilen kampta basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Kampı değerlendiren Kartal, “Her şey çok iyi gidiyor. Tek üzüntüm 12-13 oyuncunun aramızda olmaması” dedi. Oyuncuların hırsı ve arzusunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Kartal “Umuyorum ki buradaki enerji ve motivasyonu, coşkuyu sahaya yansıtacağız. Ben iddialı biri olduğum için görevi kabul ettim, sorumluluklarımın da farkındayım” ifadelerini kullandı.

Birkaç galibiyet lazım

Taraftara “Savaşan bir Fenerbahçe” sözünü verdiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam “İhtiyacımız olan şey, birkaç galibiyet. Bunları üst üste alırsak, bu ortamın daha da üstüne koyarak moral motivasyonun artacağını düşünerek daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımla arkadaş gibi konuşuyorum. Onlar da benim ruhumu çabuk hissetti. Şu anda taraftarlarımızın sabrı yok. Bizim de zamanımız yok. Üç günde bir maç oynayacağız bir buçuk ay boyunca. Savaşan, mücadele eden takım ruhunu ortaya koyacağız” dedi.

KALECİ HAMLESİ

Fenerbahçe, Sinan Bolat’la temasta. Altay’ın form tutma sürecini, Berke’nin formsuzluğunu göz önünde bulunduran sarı lacivertliler, 33 yaşındaki millî eldiven için Gent’in kapısını çaldı. Tecrübeli kalecinin de Türkiye’ye sıcak baktığı belirtildi.

BONSERVİSİNE ZAM

Transferin gözdelerinden Kim Min-Jae, “Fenerbahçe’yi yarı yolda bırakmam” diyerek tekliflere kapıyı kapatmıştı. Sarı lacivertlilerin en az 20 milyon avro bonservis geliri beklediği Güney Korelinin serbest kalma bedelinin 23 milyon avro olduğu öğrenildi.

GENÇLERİN HAMİSİ

Antalya kampında ağabeylik görevini takımın en yaşlısı Jose Sosa üstlendi. 36 yaşındaki Arjantinli yıldız, kampa götürülen genç oyuncularla yakından ilgileniyor. Sosa hem antrenmanlarda hem dinlenme zamanlarında gençlere tecrübelerini aktarıyor.