Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde kötü günler geçiren Galatasaray, ara transfer dönemindeki suskunluğunu bozdu. Bu sezon santrfor sıkıntısı çeken sarı kırmızılılar, gündeminin ilk sırasına aldığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in transferini bitirdi. Assunçao ve Yedlin’in sözleşmelerini fesheden sarı kırmızılılar Luyindama’yı da kiralık olarak yollayıp hem kontenjan hem de maaş bütçesinde yer açtıktan sonra hamlelere başladı. Geçtiğimiz günlerde El-Hilâl ile yollarını ayıran Gomis’le bir süredir pazarlıklarını sürdüren Galatasaray en sonunda mutlu sona ulaştı.

Atan tutan tamam

Aslan’ın 36 yaşındaki yıldız isimle yaptığı anlaşmanın opsiyonlu olarak altı ay artı önümüzdeki sezonu kapsadığı öğrenildi. Fransız golcüye altı aylık 650 bin avro, ödenecek. Opsiyon kullanılırsa da yıllık ücreti 1,3 milyon avro olacak. Sözleşmeye göre Gomis ikinci yarıda 10 gol atarsa sözleşme otomatik olarak uzayacak ve oyuncuya bonus ödenecek. Gomis, 2017-18 sezonunda 42 maçta 32 gol, 6 asistle skora katkı yaparak taraftarın âdeta sevgilisi olmuştu.

Inaki Pena İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena dün gece İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı takımın Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 22 yaşındaki genç file bekçisi bugün sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. Barcelona B forması giyen Inaki Pena bugüne kadar A takımda hiç resmî maçta görev yapmadı.