Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı’nın transferi ile kasasına 17 milyon euro kazandıran Trabzonspor, bu yılda gelecek olan tekliflerle kazanç sağlamak istiyor. Özellikle kaptan Uğurcan Çakır olmak üzere, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Cornelius, Dorukhan ve Nwakaeme gibi oyuncularının Avrupa’nın çeşitli kulüpleri tarafından mercek altına alınırken, Bordo-Mavili ekip gelecek teklifler tek elden yürütülecek.

DAHA DİKKATLİ OLUNACAK

Yönetim kurulu tarafından başkan Ahmet Ağaoğlu’na tam yetki verilirken gelen teklifler dikkatle incelenecek. Geçen sene Abdulkadir Ömür için gelen 20 milyon euroluk teklifi geri çeviren Ağaoğlu, bu sefer ayrıntılı bir şekilde inceleyerek teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda karar verecek.

MART AYINDAN ÖNCE GÖRÜŞME YAPILMAYACAK

Trabzonspor’daki performansıyla birçok dev kulübün transfer listesinde olan Uğurcan Çakır’a İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Gelen teklifleri değerlendiren Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun temsilcilere Trabzonspor’un konsantrasyonun bozulmaması için Mart ayından önce görüşme yapmayacağını söylediği öğrenildi.

Transfermarkt verilerine göre Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Öte yandan başkan Ağaoğlu, milli kaleci için Türkiye’den gelen tekliflere kapalı olduklarını, transfer için direkt kulüp temsilcileri veya kulüplerin profesyonelce çalıştığı menajerlik ofislerinden yetkililerle görüşeceği belirtildi. Başarılı file bekçisi için başkan Ahmet Ağaoğlu’nun taban fiyatı ise 20 milyon euro. Mart ayına kadar Uğurcan Çakır’ın performansı rakamın daha da yükselmesinde büyük rol oynayacak.