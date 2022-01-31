Türkiye Gazetesi

Geçirdiği kalp krizinin ardından 7 aydır sahalardan uzak kalan Eriksen, geri dönüyor. Yıldız futbolcu İngiltere Premier Lig ekibi Brentford takımına transfer oldu.

“SAHALARA DÖNMESİ BÜYÜK RİSK”

EURO 2020’de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Christian Eriksen, doktorların "Sahalara dönmesi büyük risk. Profesyonel futbol oynamamalı" açıklamalarına rağmen geri dönüş yaptı.

BÜYÜK RİSK BARINDIRIYOR

Inter ise EURO 2020'deki olaydan sonra Eriksen'in mukavelesini feshetmişti. Futbolcudan ücret kazanamadan gönderen Inter, ilerleyen süreçte bir krize dönüşme ihtimalinin olduğunu belirterek bu kararı aldıklarını belirtmişlerdi.

Inter Eriksen'in sözleşmesini feshetmişti.