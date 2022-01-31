Türkiye Gazetesi

Devre arasına 36 puanla 6'ncı sırada giren Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Hazırlıklarına günde çift idmanla devam eden ekip, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde sabah kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

TEK EKSİK GHEZZAL

Sabah saatlerinde yoğun yağmur altında idmanlarına devam eden siyah beyazlılar, antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açık olarak gerçekleştirdi. Rachid Ghezzal dışında takımda eksik isim olmadığı gözlenirken, sağ kalça kemiğinde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilen ve dün yapılan antrenmana katılmayan Cezayirli futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

Ghezzal, bu sabah erken saatlerde kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü. Antalya'daki hazırlıklarına devam edecek olan siyah beyazlılar, akşam saat 18.00'de günün ikinci antrenmanını yapacak.

Beşiktaşlı Ceyhun Kazancı net konuştu: Hoca aramıyoruz Şenol Güneş’le görüştükleri şeklindeki iddiaları yalanlayan siyah beyazlı yönetici, “Önder Hoca ile mutluyuz. Takımın başında biri varken başkasını aramak yakışık almaz” dedi

Miralem Pjanic Beşiktaş'ta mutlu: Burada kalmak isterim Siyah beyazlıların Boşnak yıldızı “Şampiyon bir takıma transfer oldum. Lig daha bitmedi. Çok daha iyi olacağız. Beşiktaş’tan gitmek istemem” dedi