Türkiye Gazetesi

Geçen sezon kulüplerin transferi için yarışa girdiği Aaron Boupendza'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gabonlu golcünün menajeri Harve Cros, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarıyla görüşerek transfer için hazır olduklarını söyledi.

TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYOR

2024 yılına kadar Al-Arabi takımı ile kontratı olan Boupendza, mutlu değil. Türkiye’ye geri dönmek isteyen yıldız oyuncu her şeyi göze aldı. Ancak son noktayı kulübü belirleyecek.

Menajeri Türkiye'ye geldi.

FENERBAHÇE DAHA YAKIN

Siyah-Beyazlılar'da Larin'le yapılan görüşmeler çıkmaza girdi. Larin'in mukavelesi seAaron Boupendzazon sonu bitiyor. Boupendza transferi Güven ve Batshuayi'nin formunu etkileyebilir. Beşiktaş, Boupendza için istekli ama bu transfer dengeleri tehdit ediyor. Golcü arayışı olan Fenerbahçe, bir adım daha önde. Sarı-Lacivertliler, Seferovic'le yapılan görüşmelerden de netice alamadı. Seferovic dosyası rafa kaldırılırsa tek hedef Boupendza olacak.