Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz Kulübü Hull City'de hızlı dönüşüm sürüyor. Transfer haberlerinin art arda geldiği kulüpte yeni bir gelişme daha yaşandı. Acun Ilıcalı'nın radarında olduğu bilinen Fenerbahçeli yıldız, Hull City'e kiralandı.

RESMİ İMZALAR ATILDI

Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." denildi.

Acun talimat verdi, Hull City harekete geçti İngiliz kulübü Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, kulübün stadının dışına Türk bayrağı asılması talimatını verdi. Söz konusu talimat sonrası harekete geçen kulüp çalışanları, bayrağı astıktan sonra sosyal medyadan paylaştı.

Hull City, Teknik Direktör Shota Arveladze ile anlaştığını duyurdu! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Shota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında: Hull City Aslan'ın kapısını çalacak Galatasaray'ın gözden çıkardığı futbolcu Babel için Acun Ilıcalı'nın teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi.

Anlaşma tamam: Allahyar Hull City yolunda Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı İngiliz ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği Allahyar ile kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya vardı.