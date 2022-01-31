Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İstanbul Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi. İspanyol teknik adam, Galatasaray'daki hedefleri, takımın ilk 3 maçlık performansı ve oyun anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"GALATASARAY'A 'HAYIR' DİYEMEZSİNİZ"

Teknik direktörlerin bavulları sürekli hazır yaşadığını aktaran Torrent "İşin gerçeği bu. Çünkü futbolda nedenlere değil, sonuca bakılır. Ben, 'Sezon öncesi çalışmayacağım takım almam' diyordum ama bazı takımlara 'Hayır' diyemezsiniz. Galatasaray onlardan biri" dedi.

"DİĞER YABANCI TEKNİK ADAMLARDAN FARKLIYIM"

Kendisinin birçok yabancı teknik adamdan farklı olduğunu dile getiren Domenec Torrent "Amacım uzun yıllar burada kalmak. Doğru işler yapmak için çalışıyoruz. Uzun yıllar kalırsak kulüp de yaptığımız işlerden memnun biz de memnunuz demektir. Bazı yabancı teknik adamlar için çalıştığı yer fark etmez. 'Ha burada çalışmışım, ha şurada' derler. Ben böyle değilim. Aidiyet hissederim." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU DEDİĞİNİZDE AKLA İLK GALATASARAY GELİR"

59 yaşındaki teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de çıktıkları 3 maçı da kaybettiklerini hatırlatarak "Bu sıkıntıya rağmen kulübün bana karşı sıcaklığı çok güzel. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak, bir meydan okumadan ziyade, bir fırsat. Türkiye dışında Galatasaray'ın ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Türk futbolu, Türk takımı dediğinizde akla ilk Galatasaray geliyor. Başka kulüpler de var ama bilinen ilki Galatasaray. Bu kulüpten bahsettiğinizde bütün dünya tanıyor. Avrupa'da kupa kazanmış, 4 yıldızlı tek takım" şeklinde görüş belirtti.

"TUZLASPOR MAÇINI UNUTUN"

Torrent, Galatasaray'a ilk 1 haftada 3 karşılaşmaya çıkacaklarını bilerek geldiklerini ve kimsenin kendilerini kandırmadığını söyledi. Tuzlaspor'a kaybedilen 6-2'lik maçın unutulması gerektiğini savunan Torren, konuşmasını şöyle sürdürdü: Benim için oyun bile değil. Yoğun antrenmanlar üstüne bir maçtı. Elimizde sadece iki stoper ve bir 6 numara vardı. Farklı denemeler yaptık. Bartuğ'u sağ bekte, Taylan ve Omar'ı stoperde görmek istedik.

"BURADA ÇOK BÜYÜK BASKI VAR"

Çalıştığım takımlar içinde Barcelona, Bayern Münih, Manchester City başka bir çizgiydi ama New York City mesela o kadar üstün değildi. Orada zamanla çok güzel işler yaptık. Üç temel prensibim var; rakip topa sahip olduğunda ileride baskı, topu kaybettiğimizde geri çekilmemek ve çabuk geri kazanmaya çalışmak, rakip yarı sahada geri alırsak çok hızlı hücum; kendi yarı sahamızda geri alırsak, net resmi görene kadar topu tutmak. Ben ve ekibim tüm bunları sahada uygulatmaya çalışıyoruz. Galatasaray'da çok büyük baskı var. Ama böyle büyük kulüpler için bu normal. Şu anda bir önemli nokta da o kadar gol yememek. Gol yemeden maç kazanmak istiyoruz