Türkiye Gazetesi

Juventus, İtalya'da ara transfer dönemini hareketli geçiren kulüplerden oldu.

Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki İsveçli oyuncu Dejan Kulusevski'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına 10 milyon avro karşılığında Tottenham'a kiraladı. Juventus’tan yapılan açıklamada, transferde kesin satış için anlaşılan bedelin ise ayrıca ödenecek 35 milyon avro olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Uruguaylı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'un da 19 milyon avro karşılığında yine Tottenham'a bonservisiyle birlikte satışı konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Belirli hedeflere ulaşılması halinde bu meblağın 6 milyon avro daha artacağı aktarıldı.

Juventus, her iki oyuncusuna da teşekkür edip başarılar diledi.

Öte yandan, Kulusevski ve Bentancur'u gönderen siyah-beyazlı kulüp, bugün defans oyuncusu Federico Gatti'yi kadrosuna kattı. Juventus'un, yine bugün sağlık kontrolünden geçirdiği İsviçreli orta saha oyuncusu Denis Zakaria'yı Borussia Mönchengladbach'tan transfer ettiğini duyurması bekleniyor.