Türkiye Gazetesi

Galatasaray, İspanyol futbolcu Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Pena ile sezon sonuna dek anlaşma sağlandığı bildirildi.

INAKI PENA KİMDİR?

İspanya Valencia’nın güneyindeki Alicante kentinde 2 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen file bekçisi, doğduğu şehrin takımı Alicante FC’de futbol hayatına başladı. 2004-2009 yılları arasında burada gelişimini sürdüren Pena, 2009 yılında Villarreal’in altyapısına transfer oldu. İspanyol kaleci buradaki başarılı performansı sonrasında ise 2012’de Barcelona Akademisi’ne alındı ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılından bu yana Barcelona B takımının kalecisi olarak kariyerini sürdürdü. Bu sezon 3. lig kategorisinde 9 maçta kaleyi koruyan Pena, kalesinde 8 gol gördü.



Barcleona'nın gelecek vaat eden isimler arasında gördüğü 22 yaşındaki eldiven İspanya Milli Takımı’nın U16 ve U21 arasındaki tüm alt yaş kategorilerinde toplam 29 kez forma giydi. Inaki Pena’ya kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz."

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu: Luyindama Suudi Arabistan'a gitti Galatasaray, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray Inaki Pena ile anlaştı! Transfer detayları ortaya çıktı Fernando Muslera’nın sakatlığı sonrası kaleci arayışına giren Galatasaray, aradığı file bekçisini Barcelona takımında buldu. Sarı-Kırmızılı ekip, Barcelona’nın B takımında forma giyen 22 yaşındaki Inaki Pena’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transfer için Galatasaray'ın kasasından bir ücret çıkmayacak.

Galatasaray'da sular durulmuyor: Hande Ocak Başev de istifa etti Galatasaraylı yönetimde büyük tepkilere sebep olan atama iplerin iyice gerilmesine sebep olmuştu. Köksal Ünlü ve Rezan Epözdemir’den sonra Elmas’ın bir gözdesi daha gitti

Burak Elmas’tan transfer müjdesi: Galatasaray 2 isimle anlaştı Ligdeki kötü gidişatını bir türlü durduramayan Galatasaray, transfer hamleleriyle takımı toparlamak istiyor. Başkan Burak Elmas, Zoom üzerinden genel kurul üyeleri ile toplantı gerçekleştirirken, Luis Campos ve kalece transferi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Luis Campos ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirten Burak Elmas, kaleci transferi için de Roman Bürki ile anlaştıklarını kulübü ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.