Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, ara transfer dönemini pas geçmek üzere. Eldeki tek sol bek Novak’ın formsuzluğuna sakatlığı da eklenince Fenerbahçe’nin bu mevkiye alternatif bulması şart oldu. İlk sıradaki aday Ghislain Konan için kulübü Reims’le anlaşma sağlandı. Ama Fildişili oyuncuyla Türk menajer üzerinden temas kurulunca işler sarpa sardı. Konan, menajeri Vlado Bozinoski’nden vazgeçmedi. Bozinoski de çalıma girdi, İngilizlerle pazarlığa oturdu.

Transferler yatabilir

Ghislain Konan transferi çıkmaza girmiş görünürken, Fildişilinin alternatiflerinden Nico Schulz da Borussia Dortmund’da kalıp forma savaşı verme kararı aldı. Sivasspor’un 3 milyon avroluk bonservis talebi sebebiyle Uğur Çiftçi hamlesi de rafa kalktı. Bekte bu kriz yaşanırken golcüde de durum farklı değil. Seferovic, Morelos gibi adaylar için Fenerbahçe kiralık teklifi yapıyor, kulüpleri oyuncuları satmak istiyor. Anlaşma zemini de yok, transfer de…

SİNAN BOLAT DA OLMADI

Sol bek ve golcü girişimlerinden henüz sonuç alamayan Fenerbahçe’nin en somut transfer çalışması kaleci içindi. Sinan Bolat’la temasa geçen sarı lacivertliler, tecrübeli eldivenle prensipte anlaşsa da, oyuncunun kulübü Gent futbolcuyu vermeyeceğini iletince bütün hayaller suya düştü. Öte yandan kaleye transfer yapılacak olması ve hakkındaki eleştiriler sonrası Berke’nin sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.

YENİ YENİ ADAYLAR

Golcü girişimlerini sürdüren F.Bahçe, Seferovic, Tiquinho, Morelos, Pesic gibi isimlerden umduğunu bulmayınca alternatiflere yöneldi. Marsilya’dan 21 yaşındaki Senegalli Bamba Dieng, Al Duhail’den 27 yaşındaki Kenyalı Michael Olunga için temaslar başladı.

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