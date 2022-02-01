Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye tekrar transfer olacağı iddialarıyla gündemden düşmeyen Kosovalı golcü Vedat Muriç, yeni takımının formasıyla ilk pozunu verdi. İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca, 27 yaşındaki Muriç'i sezon sonuna kadar Lazio'dan kiraladığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

Twitter hesabından paylaşım yapan Muriç, Laziolu taraftarlara veda etti. Kosovalı golcü, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Muriç, 2020 yaz transfer sezonunda sarı lacivertlilerden 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

Kosovalı futbolcu, Lazio'da fazla forma şansı bulamamış, forma giydiği maçlarda da etkili olamamıştı. Lazio kariyerinde toplamda oynadığı 49 maçta 2 gol atan ve 2 asist yapan Muriç, bu sezon Lazio ile çıktığı 15 maçta gol atamazken sadece 1 asist kaydetti.

Ne Muriqi ne de Luuk de Jong! Fenerbahçe'nin golcüsü Rusya'dan Kadrosunu iyi bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin birçok adayla görüşme halinde olduğu belirtilirken, Rus basını sarı lacivertlilerin Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak üzere olduğu iddiasında bulundu.