Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Cenk Tosun hamlesi beklendiği gibi sonuçlanmadı. Eski golcüsünü tekrar takımda görmek isteyen yönetime golcü oyuncudan ret cevabı geldi.

CENK TOSUN'UN ÖNCELİĞİ AVRUPA

Sabah'ın haberine göre; ara transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş, golcü sorununu çözmek için Everton ile masaya oturmaya hazırlanıyordu. Takımdaki durumu sorulan Tosun, her ne kadar İngiliz ekibinden ayrılmak istediğini belirtse de önceliğinin yine Avrupa'da kalmak olduğunu belirtti.

Everton'dan yıllık 3 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun, takımdan ayrılmak için yarım sezonluk maaşının 1 milyon Euro'luk kısmını istediği belirtildi.

HEDEFİ MİLLİ FORMA

Beşiktaş ile sözleşme konusuna girmeyen golcü futbolcunun beklentisinin ise 2.5 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

Cenk'in ayrılmak istemesinin altında ise Milli Takım yatıyor. Mart ayındaki play-off maçlarında forma giymeyi planlayan Cenk, bunun için düzenli oynayıp, form tutacağı bir takıma gitmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Cenk Tosun'un peşinde Beşiktaş, eski golcüsünü üçüncü defa kadrosuna katmak için bedelsiz kiralama teklifi yaptı ama Everton mutlaka ücret istiyor.

Beşiktaş hücum bölgesindeki problemleri Cenk Tosun’la çözecek! Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, hücum bölgesinde yaşanan problemler için harekete geçti. Beşiktaş’taki başarılı performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken ve Everton’a transfer olan Cenk Tosun için harekete geçildi. Everton’da sadece bir maçta görev alabilen Cenk Tosun, Beşiktaş transferine sıcak bakıyor.