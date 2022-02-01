Türkiye Gazetesi

Son dakika transfer haberlerine bir yenisi daha ekledi. Eyüpspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada görüşleri aktarılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu transferde kolaylık sağlayan Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Sekidika, sezonun ilk yarısında Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında kiralık olarak forma giymişti.

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