Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de liderin 17 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından hem sezonun kalanını maksimum verimle tamamlamak hem de gelecek sezonun kadrosunun temelini şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala golcü sorununu çözmek için düğmeye basan sarı lacivertlilerin Benfica'dan Haris Seferovic ve Olympiakos'tan Tiquinho Soares ile ilgilendiği iddia edilmişti. İspanyol basını, bu kez farklı bir ismi gündeme taşıdı.

Serdar Dursun, Berisha, Diego Rossi ve Enner Valencia gibi isimlerle golsorununu çözemeyen Fenerbahçe'nin yeni rotası Alfredo Morelos. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda çalışmalar yapan Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer isim olan Portekizli golcü için temaslar başladı.

7 MİLYON STERLİN GÖZDEN ÇIKARILDI

Haberde, Fenerbahçe'nin Portekizli golcü için 7 milyon sterlini gözden çıkardığı ve İskoç ekibinin bu rakama sıcak baktığı belirtilirken, Rangers teknik direktörünün Celtic ile yaşanan şampiyonluk yarışından dolayı Morelos'u bırakmak istemediği belirtildi.

212 kez Rangers forması giyen Morelos, 107 gol atıp 24 asist yaptı. Öte yandan Portekizli yıldız Avrupa'da Rangers adına kaydettiği 31 golle İskoç ekibinin en golcü ismi konumunda.

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