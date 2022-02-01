Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı eski futbolcusu Bafetimbi Gomis yeniden Türkiye'ye ayak bastı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Fransa’dan özel uçakla gelen Gomis, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı.
KENDİSİNİ KARŞILAYAN TARAFTARLARA ATKI HEDİYE ETTİ
36 yaşındaki futbolcuyu az sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı ve yıldız futbolcuya atkı hediye etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gomis, "Galatasaray benim ailem. Buraya döndüğüm için mutluyum. Taraftarın her zaman desteği oldu. Galatasaray, Avrupa’da büyük bir kulüp. Maç maç bakıp, Galatasaray’ı olması gerektiği yere getireceğiz. İnşallah önümüzdeki sene şampiyon olacağız. Galatasaray’ın kazandığı sürece golün önemi yok. Önemli olan Galatasaray’ın kazanması" diye konuştu. Başarılı golcü daha sonara kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Bafetimbi Gomis sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.
GALATASARAY'DA 32 GOL ATMIŞTI
36 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray'da 42 maça çıktı ve 32 gol kaydetti. Gomis ayrıca Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda da gol kralı olmuştu.
Aleyna Tilki paylaştı, Gomis'ten cevap gecikmedi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem eski futbolcusu Bafetimbi Gomis. Sarı kırmızılılar ile anlaşmaya vardığı konuşulan Gomis'in sosyal medya paylaşımları çok konuşulurken, sanatçı Aleyna Tilki'ye verdiği cevap da sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gomis yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis’i renklerine bağladı. Fransız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak. 10 gol atarsa mukavele imzalanacak.
Gomis geri döndü
Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı eski yıldızı Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı eski futbolcusu Bafetimbi Gomis yeniden Türkiye'ye ayak bastı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Fransa’dan özel uçakla gelen Gomis, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı.
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