Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi sakin geçiyor. Batshuayi’yi zorlayacak bir oyuncuyu kadroya katmak isteyen siyah beyazlılar bu konuda aceleci davranmıyor. Yönetim kararı ile golcü takviyesi dışında arayışlar büyük oranda askıya alındı. Başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Önder Karaveli ile yapılan görüşmeler sonucunda daha çok iç transfere yönelme kararı alındı. U-19 takımından Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Terzi, Necati Bilgiç ve Göktuğ Baytekin Antalya’daki kampa katılmıştı. Bu isimlerden ikisinin A Takım kadrosuna alınması bekleniyor.

OKAKA OLMADI

Yönetimin şu an itibariyle transfer yapmayı düşündüğü tek bölge forvet. Siyah beyazlılar bu konuda aceleci davranmıyor. Transferin son günlerinde doğacak fırsatlar bekleniyor. Maliyeti düşük bonservis bedeli olmayan kiralık veya satın alma opsiyonlu kiralık oyuncuları takip ediyor. Salih Uçan transferi sırasında Başakşehir Kulübü ile kurulan temasta Stefano Okaka ismi gündeme geldi fakat İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu oyuncusunu bırakmak istemeyince transfer gerçekleşmedi.

SERDAR SAATÇI HEDEFİNİ AÇIKLADI

Siyah beyazlıların genç stoperi potansiyeline güvendiğini söyledisöyleyen genç oyuncu, “Böyle bir potansiyelim olduğunu düşünüyorum ve kendime güveniyorum. Ülkemi ve Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi. Ajax maçını unutamadığını belirten Saatçı, “Maça çıkmadan ve koridorda beklerken heyecanım yoktu ama Şampiyonlar Ligi müziği çalınca heyecanım tavan yaptı. İlk iki müdahale sonrası güvenim yerine geldi ve iyi bir maç çıkardım” diye konuştu.

RIDVAN'A TEKLİF ÇOK

Rıdvan Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen, genç oyuncunun hayalinin yurtdışında forma giymek olduğunu ve birçok teklif aldıklarını söyledi. Ergezen, “Beşiktaş, Rıdvan’a gelen teklifleri değerlendirecektir. Kalacaksa da yeni bir formül üretiriz. Rıdvan’ın üç hayali vardı: Beşiktaş’ta oynamak, millî formayı giymek ve Avrupa’da oynamak. Şimdi bir hayali kaldı” dedi.