Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’den transferde flaş hamle geldi. Sol bek, golcü, kaleci derken sarı lacivertliler, Alanyaspor’un kaptanı, millî sağ açık Efecan Karaca’yla anlaştı. Uzun süre Trabzonspor’un gündeminde olan 32 yaşındaki Efecan’ın büyük kulüp hedefini Fenerbahçe fırsata çevirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Efecan’la anlaşan sarı lacivertliler, henüz Alanyaspor’u ikna edebilmiş değil. Efecan’ı Trabzon’a vermeyen Akdeniz ekibi, Fenerbahçe’nin Sinan artı para teklifini de kabul etmedi. Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de yıldızını bırakmak istemiyor.

Sinan artı para

Ancak sezon sonunda bonservisini eline alacak Efecan’ın transferdeki ısrarı Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor. Efecan’ı UEFA listesine yazmak isteyen sarı lacivertliler transferi bir an önce bitirmek için acele ederken pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Fenerbahçe’nin Sinan’ın yanı sıra vereceği para miktarını artırarak Alanya’yı ikna etmesi bekleniyor. Galatasaray altyapısından yetişen Efecan, Dokuz yıldır formasını giydiği Alanya’nın hücum organizasyonlarında başrol oynuyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon bir maçta iki kere ağları havalandırırken sekiz de asist yaptı.

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F.Bahçe, kamp sonrası Başakşehir mesaisine bugün başlayacak. Takımda sakatlığı olan Novak ve millî takımlardaki Valencia, Rossi, Tisserand, Kim dışında eksik yok. Tedavileri tamamlanan Mesut, Mert Hakan ve Serdar takımla çalışacak. Millî oyuncular da yarın İstanbul’da olacak.

Fenerbahçe'de hedef Alfredo Morelos: 7 milyon sterlini gözden çıkardı Sezon başında yaptığı birçok golcü transferine rağmen beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, rotasını Portekizli futbolcu Alfredo Morelos'a çevirdi. Sarı lacivertlilerin golcü futbolcu için 7 milyon sterlini gözden çıkardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de sol bek problemi bitmiyor Henüz Kolarov unutulmamışken sarı lacivertliler yeni bir sol bek fiyaskosuna daha imza atmak üzere. Konan’da problem çıktı, Schulz evde kaldı, Uğur Çiftçi pahalı geldi; Elde var sıfır!