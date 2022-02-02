Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray yeni transferi Bafetimbi Gomis'e, Fransız golcü de, 'ailem' dediği eski takımına kavuştu. Dün akşam İstanbul'a ayak basan Gomis çok mutlu olduğunu söylerken, "O tribünleri ve Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlardan çok fazla mesaj aldım. Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün" sözlerini kullandı.

Şampiyonluk seneye

"Galatasaray Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz. Çok kupalar kazanacağız. Evime, aileme geri döndüm. İstediğimiz yerde değiliz ama inşallah gelecek sezon şampiyon olacağız" vurgusu yapan Gomis, "UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı tekrar müzemize getirmek istiyoruz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

YABANCI BOLLUĞU

omis, Pulgar ve Pena’yı kadrosuna katan Galatasaray, Gedson Fernandes için de bütün şartlarını zorluyor. Ancak sarı kırmızılılar aynı başarıyı oyuncu yollarken gösteremiyor. Şu ana kadar sadece Luyindama’yı Al Taawon’a kiralayabilen Aslan’ın kadrosundaki yabancı sayısı 15 oldu. Babel, Feghouli’ye takım arayışı sürerken sakatlığı devam eden Diagne’nin lisansının askıya alınması gündemde.

ADNAN POLAT’TAN İKAZ

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat, Mardin Nusaybin Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Polat, kötü gidişata rağmen seçime gerek olmadığını söylerken “Seçim camiada tsunami etkisi yapar. Burak Elmas yönetimine destek olmak gerekiyor” dedi.

Eyüpspor Galatasaray'dan Sekidika'yı kiraladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'da 50 milyonluk büyük fiyasko Galatasaray 2017-18 sezonunda 29 golle gol kralı olan Fransız futbolcunun ardından dokuz forvet oyuncusuna dudak uçuklatan paralar harcadı ama beklediğini bulamadı…